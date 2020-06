La Juventus si prepara ad una sessione estiva di calciomercato da assoluta protagonista: impostato lo scambio per il top player dalla Premier

In attesa di scendere in campo questa sera per la finale di Tim Cup contro il Napoli, il club bianconero continua a programmare la prossima campagna acquisti. Un calciomercato, quello della Juventus, che vedrà almeno un grande colpo per accontentare Sarri. Arrivano conferme sul possibile maxi scambio che porterebbe in Serie A il campione della Premier: ecco cosa può accadere.

LEGGI ANCHE >>>Serie A in chiaro, c’è l’accordo | Ecco dove vedere tutte le gare

LEGGI ANCHE >>>Sarri fa arrabbiare la Juventus | Motivi e retroscena del possibile addio

Calciomercato Juventus, colpo super grazie a Douglas Costa

Douglas Costa lascerà Torino in estate. Una possibilità che va aumentando con il passare delle ore, con il brasiliano ormai fuori dal progetto di Sarri. Proprio l’ex Bayern potrebbe essere la chiave decisiva per il grande colpo bianconero, in attacco. Il post Higuain può chiamarsi Gabriel Jesus, 23 anni e numeri da urlo con il Manchester City. Secondo quanto riportato da ‘Top Calcio24’, sarebbe già stato impostato da bianconeri e ‘Citizens’ lo scambio tra i due talenti verdeoro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Ci sarebbe già una bozza di accordo con l’operazione che entrerà nel vivo al termine dei tornei. Gabriel Jesus viene valutato 60 milioni dal Manchester City, una differenza netta rispetto al cartellino di Douglas Costa che si aggira intorno ai 35. Uno scambio che accontenterebbe le due dirigenze e che vedrebbe la strada spianata dagli eccellenti rapporti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Lautaro alla Juventus | Idea scambio shock da Torino

Dopo l’affare Danilo-Cancelo, l’asse di mercato Torino-Manchester è pronto a tornare al centro di tutto. Paratici sogna il colpo Gabriel Jesus, Douglas Costa sempre più vicino all’addio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpaccio Griezmann | Come può andare in porto

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Sarri boom in conferenza | Lo sfogo dell’allenatore