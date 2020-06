Il calciomercato riserva spesso grandi sorprese, dalla Spagna riportano di un clamoroso cambio di scenario su de Ligt: la Juventus avrebbe deciso.

Il grande acquisto della scorsa campagna acquisti della Juventus è stato Matthijs de Ligt: arrivato a Torino per 75 milioni di euro. Il centrale classe ’99, ex capitano dell’Ajax, ha faticato ad adattarsi al calcio italiano: i primi mesi in bianconero, infatti, sono stati turbolenti. Lo prestazioni di de Ligt sono migliorate col passare del tempo, anche se permaneva quella sensazione di insicurezza. Sarri era arrivato perfino a preferirgli Demiral ad un certo punto della stagione, salvo poi doversi ravvedere a causa dell’infortunio del difensore turco. Dalla Spagna riferiscono che l’olandese non sia considerato incedibile dalla Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Serie A, dalla Spagna: assalto al big | Lo vuole Messi!

Calciomercato Juventus, de Ligt potrebbe essere ceduto | Barcellona in pressing

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la Juventus sarebbe pronta a cedere de Ligt per fare cassa nel prossimo mercato. I bianconeri non sarebbero soddisfatti delle prestazioni fornite fino ad ora dall’olandese e potrebbero anche tentare di liberarsi di un ingaggio pesante. Il ‘Coronavirus’, infatti, avrebbe influito negativamente anche sugli introiti della Juventus. Inoltre, Paratici sarebbe consapevole di avere le spalle coperte a livello di rosa: con Bonucci, Chiellini, Rugani e Demiral. Il centrale classe ’99 ha grande mercato e potrebbe portare un grosso incasso.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens | Ci sono le firme!

Pronto a cogliere l’occasione ci sarebbe il Barcellona, che già nella scorsa estate aveva cercato di acquistare de Ligt. L’olandese, dopo un periodo di riflessione, aveva scelto Torino come destinazione: questa estate potrebbe convolare a nozze con i catalani. In blaugrana de Ligt ritroverebbe l’amico fraterno Frenkie de Jong. Negli ultimi mesi il futuro dell’ex capitano dell’Ajax potrebbe essere cambiato totalmente, passando da pilastro della Juventus a possibile cessione.

La crisi economica in cui versa la Juventus a causa del ‘Coronavirus’, potrebbe tramutarsi in una cessione eccellente: dalla Spagna riportano che i bianconeri stiano pensando di sacrificare de Ligt.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Sarri rischia l’addio | ”Col Napoli è decisiva”

UEFA, decisione ufficiale | Ecco date e sede della Champions League

Calciomercato Juventus, clamoroso Pjanic | Dietrofront Barcellona