Il futuro di Cristiano Ronaldo rimane un’incognita in casa Juventus, anche se l’ex compagno del portoghese rivela: “Mi ha detto dove chiuderà la carriera”.

Fra le maggiori incognite in casa Juventus c’è Cristiano Ronaldo: il portoghese ha ancora due anni di contratto con i bianconeri, ma niente si conosce riguardo al suo futuro. In un’intervista ad ‘ESPN’, l’ex compagno di squadra ‘CR7’ Nani ha rivelato: “Un paio di anni fa mi ha confessato che chiuderà la carriera in MLS. Non è sicuro al 100%, ma credo che ci sia una grande possibilità”.

Calciomercato Juventus, rivelazione su Ronaldo | “Chiuderà la carriera in MLS”

Due anni fa, la scelta di Cristiano Ronaldo di lasciare il Real Madrid per approdare alla Juventus ha colto tutti di sorpresa. Al termine dell’avventura in bianconero, il fuoriclasse portoghese potrebbe stupire nuovamente volando oltre oceano. Chi non sarebbe sorpreso dall’arrivo di ‘CR7’ in MLS è Nani, compagno del portoghese ai tempi del Manchester United e attuale giocatore dell’Orlando City. Ronaldo, infatti, un paio di anni fa gli avrebbe rivelato che: “Chiuderà la carriera in MLS. È una grande lega, ci sono club fantastici e stagione dopo stagione tutto migliora”.

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere, perciò, negli Stati Uniti. Anche negli ultimi mesi il suo nome è stato associato a diversi club americani, fra cui l’Inter Miami di David Beckham ed i Los Angeles Galaxy. Prima, però, c’è una stagione da concludere con la Juventus e questa sera il portoghese proverà a centrare il primo trofeo stagionale: la Coppa Italia.

L’ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo ha rivelato le mosse del portoghese per i prossimi anni, secondo Nani infatti: “Chiuderà la carriera in MLS”.

