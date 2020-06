Napoli, bufera Lozano | Cacciato dall’allenamento

Arrivano notizie non piacevoli in casa Napoli. L’esterno offensivo messicano Lozano è stato cacciato dall’allenamento da Rino Gattuso: ecco il motivo

Alla vigilia della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 17 giugno all’Olimpico contro la Juventus, arrivano notizie non confortanti in casa Napoli. Protagonista in negativo l’esterno offensivo messicano, Hirving Lozano, che è stato cacciato dall’allenamento da Rino Gattuso per scarsa voglia e concentrazione, come riporta dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”.

Napoli, addio sempre più vicino per Lozano

In precedenza lo stesso allenatore calabrese aveva usato questo metodo con il centrocampista brasiliano, Allan, alla vigilia della sfida con il Cagliari. Finora El Chucky ha collezionato soltanto 1460 minuti in maglia azzurra realizzando due gol in Serie A e uno in Champions League. Con l’arrivo di Gattuso dopo la gestione di Ancelotti, il talentuoso giocatore sudamericano non ha convinto appieno lo stesso tecnico della compagine partenopea, che l’ha impiegato col contagocce.

Al termine della stagione il suo addio sembra ormai sempre più vicino con diverse richieste dalla Premier e dalla Liga. Su richiesta esplicita di Ancelotti era arrivato in estate a Napoli con tanto entusiasmo dopo l’exploit al PSV, ma la sua annata è completamente da dimenticare.

Una situazione ingarbugliata con la possibilità di salutare Napoli soltanto dopo un anno. L’avventura di Lozano ai titoli di coda.

