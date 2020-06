Su Higuain ci sarebbe l’interesse del Marsiglia. La Juventus metterebbe sul piatto l’argentino per arrivare a Kamara, gioiello dei francesi che piace anche al Milan

La Juventus cerca un acquirente per Gonzalo Higuain. Il River Plate ha da tempo aperto ad un ritorno del centravanti argentino, che però dovrebbe ridursi sensibilmente l’ingaggio per indossare nuovamente la maglia del club di Buenos Aires, con i bianconeri inoltre che dovrebbero cederlo a prezzo di saldo. Sullo sfondo c’è anche l’interesse di alcune società della MLS statunitense, con Higuain che a bilancio pesa circa 18 milioni di euro e ha uno stipendio per un altro anno da 7,5 milioni. La ‘Vecchia Signora’ non pensa al rinnovo e vorrebbe comunque monetizzare da una possibile cessione questa estate del ‘Pipita’.

Calciomercato Juventus, Higuain più conguaglio per Kamara

L’aiuto per la Juventus potrebbe così arrivare dalla Francia e dal Marsiglia, soprattutto in caso d’arrivo al ‘Velodrome’ di Ravanelli come nuovo Ds. L’ex centravanti punterebbe infatti sull’acquisto di Higuain, in una piazza blasonata come quella francese che la prossima stagione disputerà anche la Champions League. Il bomber albiceleste ritroverebbe il connazionale Di Benedetto, per un tandem d’attacco di assoluto valore in termini di gol ed esperienza. Paratici chiederebbe una cifra tra i 15 e i 20 milioni per la cessione di Higuain, o potrebbe sfruttare l’ex Napoli come preziosa carta per arrivare ad un gioiello dell’Olympique. Stiamo parlando di Boubacar Kamara, 20enne difensore esploso quest’anno alla corte di Villas Boas. Il baby centrale è finito nel mirino di diverse big d’Europa ed è stato accostato a più riprese anche al Milan per il nuovo progetto imperniato sulla linea verde.

La Juve in questo scenario può pensare di mettere sul piatto il cartellino di Higuain, oltre ad un conguaglio tra gli 8 e i 10 milioni per strappare Kamara al Marsiglia. Il sodalizio transapino valuterebbe complessivamente 25-30 milioni di euro il talento classe ’99. Vedremo se prossimamente ci saranno sviluppi di mercato tra Juventus e Marsiglia per un possibile affare con protagonisti Higuain e Kamara.

