Calciomercato Milan, Raiola a sorpresa | Proposta con sgarbo

Il Milan continua a lavorare a stretto contatto con Mino Raiola anche per la prossima stagione: offerto un calciatore della Premier, sgarbo alla Roma

Il Milan si prepara a tornare in campo dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia, si prepara alla ripresa del campionato. Nel frattempo la società rossonera lavora con grande intensità anche al calciomercato per la prossima stagione. Il prossimo colpo potrebbe portarlo Mino Raiola. Possibile sgarbo alla Roma.

Calciomercato Milan, Mino Raiola offre Mkhitaryan: sgarbo alla Roma

Tra il Milan e Mino Raiola i contatti continuano ad essere continui. Il noto procuratore ha alcuni assisti tra i rossoneri e sembrerebbero pronto a portarne altri. Infatti, la società milanista e Raiola nei giorni scorsi si sarebbero incontrati per discutere del rinnovo di Gigio Donnarumma, il cui contratto scadrebbe nel prossimo 2021. Durante il colloquio però, le due parti avrebbero anche discusso di un altro possibile colpo di mercato da effettuare in estate, ovvero Henrikh Mkitaryan.

Il calciatore armeno di proprietà dell’Arsenal, al momento in prestito alla Roma, è anche lui un assistito di Raiola che lo avrebbe offerto al Milan. La squadra capitolina in questi giorni starebbe trattando con i ‘gunners’ per il riscatto del giocatore, in una trattativa che comprenderebbe anche Kluivert. L’offerta del procuratore ai rossoneri potrebbe essere un modo per far smuovere la Roma, ma nel frattempo il Milan ci pensa, poiché potrebbe rivelarsi una vera occasione. Oltretutto, i rossoneri avrebbero anche un posto per calciatori extracomunitari, poiché Mkhitaryan soddisferebbe anche i requisiti nazionali. Possibile colpo di scena dunque che potrebbe portare il Milan allo sgarbo nei confronti della Roma.

