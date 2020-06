Il Milan formato Gazidis sta iniziando a delinearsi, ma dopo Kalulu potrebbe esserci un problema: il Bayern Monaco ha anticipato i rossoneri.

La formula scelta da Gazidis per il Milan del futuro è molto chiara: l’obiettivo del dirigente sudafricano è quello di costruire una rosa composta da giovani talenti, con lo scopo di ritornare ai fasti del passato. I rossoneri nei giorni scorsi hanno raggiunto l’accordo con Pierre Kalulu, terzino francese classe 2000. Sarà lui il primo colpo di una rivoluzione che investirà il Milan in estate. Il secondo obiettivo dei rossoneri è sempre un enfant prodige della Ligue 1, che però potrebbe essere già sfumato: il Bayern Monaco avrebbe anticipato il ‘Diavolo’.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Sarri boom in conferenza | Lo sfogo dell’allenatore

Calciomercato Milan, strada sbarrata per Kouassi | Ha l’accordo con il Bayern

Quello che era atteso come il secondo colpo del Milan, dopo Kalulu, potrebbe essere sfumato definitivamente: secondo quanto riferito da ‘Bild’, infatti, Tanguy Kouassi avrebbe l’accordo con il Bayern Monaco. Il centrale francese classe 2002 non rinnoverà con il PSG, come anche annunciato da Leonardo, e sarà libero di scegliere la propria destinazione per la prossima stagione. I rossoneri sono in pressing su Kouassi da quando, con la doppietta realizzata in Ligue 1, ha attirato su di sé i riflettori del grande calcio.

LEGGI ANCHE >>>Coppa Italia, Juventus-Napoli | Ecco i convocati di Maurizio Sarri

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, il Bayern Monaco avrebbe convinto l’enfant prodige del reparto arretrato con una super offerta contrattuale. Inoltre, i bavaresi avrebbero garantito a Kouassi un ruolo da protagonista nei prossimi anni: una variabile, questa, molto importante per il francese. Il grande rischio per il Milan è quello di essere già stato anticipato sul giovane difensore, ancora prima che il calciomercato abbia inizio. Quello che doveva essere il secondo colpo dei rossoneri, probabilmente sarà il primo acquisto del Bayern Monaco in vista della prossima stagione.

Niente Milan per Tanguy Kouassi: come riportato dalla Germania, il centrale classe 2002 sarebbe ad un passo dal Bayern Monaco!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Lautaro alla Juventus | Idea scambio shock da Torino

Milan, risonanza magnetica per Ibrahimovic | Ecco la data del possibile rientro

Calciomercato Juventus, colpaccio Griezmann | Come può andare in porto