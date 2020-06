Sarri fa arrabbiare la Juventus | Motivi e retroscena del possibile addio

Un amore mai sbocciato del tutto, un campionato ed un gioco non troppo entusiasmanti per Maurizio Sarri. Potrebbe arrivare l’addio alla Juventus

Il ticket per la finale di Coppa Italia è strappato, mercoledì sera il responso contro il Napoli. Strani scherzi del destino per Maurizio Sarri, che dovrà affrontare per la vittoria della coppa proprio la sua ex amata squadra, quella a cui ha dedicato perfino la vittoria dell’Europa League con il Chelsea. Oggi difende i colori bianconeri, ma potrebbe farlo per non molto ancora. Lo stile ‘colorito’ ed i toni accesi e talvolta ‘bassi’, che caratterizzano il profilo del tecnico toscano, non sono mai piaciuti e tuttora non piacciono alla Juventus, società con una politica intransigente sotto questo punto di vista.

Sarri-Juventus, tante crepe: addio possibile in estate

Le ultime dichiarazioni in conferenza stampa fanno ancora storcere il naso alla proprietà bianconera ed a Cristiano Ronaldo, campione indiscusso a proposito del quale l’allenatore ha detto: “Gli manca un po’ l’aspetto qualitativo”. La sua posizione era già in bilico nel match di campionato contro l’Inter, poi vinto prima del lockdown e che gli è valso la conferma sulla panchina della Juventus. Tra Maurizio Sarri e ‘la vecchia signora’ emerge però qualche crepa di troppo, come ha sottolineato al Corriere del Mezzogiorno anche Monica Scozzafava: “Sarri è quasi a un bivio e il trofeo sarebbe linfa per rinverdire un matrimonio che già mostra le prime crepe”.

Del resto il ‘bel gioco’ che aveva caratterizzato i suoi anni al Napoli non si è mai replicato con i piemontesi, il che potrebbe pesare sull’eventuale scelta di allontanare il tecnico nella prossima estate.

