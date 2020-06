Calciomercato Inter, Lautaro alla Juventus | Idea scambio shock da Torino

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere un clamoroso colpo di scena sul futuro di Lautaro Martinez: scambio shock con la Juventus

Sarà un’estate caldissima per i club italiani che, nonostante siano concentrati sul ritorno della Serie A, guardano al futuro. La stagione 2020/21 potrebbe presentare sorprese in casa Inter e Juventus, con il calciomercato estivo come palcoscenico di operazioni a dir poco clamorose. In tal senso, sembrerebbe riaccendersi l’asse di mercato tra nerazzurri e bianconeri: Lautaro Martinez nel mirino della Juventus.

Calciomercato Inter, Lautaro-Juventus e scambio shock: i dettagli

Continuano a susseguirsi voci insistenti dall’Argentina su un ritorno di fiamma dell’Inter per Paulo Dybala. Il pallino di Marotta, dunque, al centro dei pensieri del club nerazzurro per l’estate 2020. L’amministratore delegato interista si starebbe quindi riaffacciando per tentare l’acquista della ‘Joya’, tra i possibili sacrificati in casa Juventus. E proprio da Torino, intermediari vicini al club bianconero, rilancerebbero con una proposta assolutamente impronosticabile.

‘Volete Dybala? Dateci Lautaro Martinez‘. Una provocazione in piena regola nei confronti dell’ex dirigente bianconero che da mesi studia lo ‘scippo’ dell’argentino alla sua vecchia squadra. Uno scenario a dir poco clamoroso, dunque, con Lautaro Martinez alla Juventus e Dybala alla corte di Conte. Scenario che difficilmente si concretizzerà. La palla passa a Marotta, pronto a valutare l’affare e a gettare le basi per l’assalto a Paulo Dybala.

Situazione in divenire, Dybala intanto protagonista sul web e si sbilancia su un possibile passaggio in nerazzurro. La ‘Joya‘ continua a scaldare i cuori in casa Inter: è l’ex Palermo è il sogno per l’attacco di mister Conte.

