Ramsey potrebbe lasciare la Juventus dopo una sola stagione. C’è il Tottenham sulle sue tracce: i bianconeri chiederebbero Lo Celso nella trattativa con gli ‘Spurs’

Stagione in chiaroscuro finora per Aaron Ramsey alla Juventus. Al suo primo anno in Italia e in bianconero, complici anche diversi problemi fisici, il centrocampista gallese non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. In attesa di ritrovare la forma migliore, continuano a rincorrersi le voci che vogliono il numero 8 di ritorno in Premier League già la prossima estate. La dirigenza della Continassa avrebbe intenzione di confermare il giocatore alla corte di Sarri, ma un’offerta allettante potrebbe cambiare le carte in tavola, considerando anche il pesante ingaggio (quasi 8 milioni a stagione) dell’ex Arsenal.

Calciomercato Juventus, Ramsey alla corte di Mourinho: tentazione Lo Celso

Ramsey piace al Manchester United, con la Juve che può utilizzarlo come preziosa pedina di scambio per arrivare al sogno Pogba. Inoltre pure il Tottenham di recente avrebbe effettuato un sondaggio per il classe ’90, stimato da José Mourinho. Il sodalizio campione d’Italia valuterebbe intorno ai 30 milioni il gallese, somma assolutamente alla portata degli ‘Spurs’. I londinesi valuterebbero un’eventuale offensiva per Ramsey, anche se la Juventus potrebbe approfittare della situazione per inserire il giocatore in qualche altra operazione di mercato. Con la probabile cessione di Pjanic i bianconeri avranno bisogno di un regista, con Paratici che può pensare ad un affondo per Giovani Lo Celso, uomo d’ordine del Tottenham. Il nazionale argentino è stato riscattato interamente a gennaio dalla società presieduta da Levy e sarebbe valutato circa 40 milioni dagli inglesi.