Calciomercato, dalla Spagna: 130 milioni | Doppia beffa Juve

Possibile doppio colpo di mercato dalla Spagna per la Juventus: due calciatori senza spazio nel Real Madrid potrebbero sposare la causa bianconera

In casa Juventus la Spagna sembrerebbe essere la meta più ambita dove cercare nuovi colpi di mercato per la prossima stagione. I bianconeri infatti, oltre alle trattative con il Barcellona sarebbero interessati a due calciatori del Real Madrid. Ad intromettersi ci sarebbe il top club inglese.

Calciomercato Juventus, il Manchester City beffa Paratici: Guardiola vuole Isco e Odriozola

La Juventus continua ad essere in corsa su tutti e tre i fronti ed il primo trofeo potrebbe arrivare mercoledì sera contro il Napoli nella finale di Coppa Italia. I bianconeri lavorano anche in chiave mercato guardando con interesse alla Spagna, sponda Real Madrid. Fabio Paratici infatti, avrebbe da tempo messo gli occhi su due calciatori ‘blancos’, ovvero Isco e Alvaro Odriozola. Ma questi due obiettivi potrebbero sfumare per mano del Manchester City.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Guardiola avrebbe richiesto alla società dei ‘citizens’ l’acquisto dei due calciatori del Real Madrid che interesserebbero anche alla Juventus, Isco ed Odriozola, al momento al Bayern Monaco in prestito. La squadra di Premier League sarebbe, secondo il sito spagnolo, pronta ad offrire alla squadra spagnola un totale di 130 milioni per acquistare i due calciatori. Offerta naturalmente che potrebbe risultare irrinunciabile per il club spagnolo e che potrebbe però tagliare fuori i bianconeri. Pericolo in chiave mercato portato dunque di nuovo da Guardiola per gli obiettivi della Juventus.

