Calciomercato Inter, Simeone piomba sul bomber | Marotta rischia

La grande questione di mercato legata all’Inter rimane quella dell’attaccante: a rovinare i piani di Marotta potrebbe essere ancora Simeone

Tutto il mercato dell’Inter ruota intorno alla possibile cessione di Lautaro Martinez. Da quando è stato associato al Barcellona, l’attaccante argentino sta faticando sul campo da gioco: potrebbe esserci un ‘caso’ Lautaro in nerazzurro. Mentre procede la trattativa con i blaugrana per il ‘Toro’, Marotta continua a cercarne il possibile erede. Fra i diversi profili monitorati dall’Inter c’è anche quello di Duvan Zapata. Il bomber colombiano dell’Atalanta, però, potrebbe essere entrato anche nel mirino di Simeone.

Calciomercato Inter, ‘fuoco amico’ per Duvan Zapata | Lo vuole anche Simeone!

La ricerca dell’Inter al nuovo compagno di reparto di Lukaku è definitivamente iniziata. Nelle ultime settimane, i nerazzurri avrebbero accelerato per Duvan Zapata. Il bomber colombiano potrebbe rappresentare anche un’alternativa all’attaccante belga: una pedina che in stagione è mancata molto. Come riportato da ‘Don Balon’, però, su Zapata ci sarebbe anche la concorrenza di Simeone. Non è un mistero, infatti, che l’Atletico Madrid sia alla ricerca di un grande attaccante: in estate dovrebbero partire sia Diego Costa che Alvaro Morata.

Il piano di Marotta per arrivare a Duvan Zapata, convincendo l’Atalanta con l’inserimento di Esposito, potrebbe essere rovinato dall’inserimento del ‘Cholo’. Il club spagnolo potrebbe soddisfare i bergamaschi pagando l’intera cifra richiesta, senza l’inserimento di alcuna contropartita tecnica. Il risultato sarebbe quello di vedere Zapata a Madrid, sponda Atletico, nella prossima stagione e l’Inter dovrebbe cercare un altro attaccante. Il colombiano conosce già alla perfezione il campionato italiano e non avrebbe nessuna difficoltà ad ambientarsi a Milano: tutti aspetti difficili da trovare sul mercato.

Ci pensa ancora Simeone a scombinare i piani dell’Inter: l’Atletico Madrid potrebbe anticipare Marotta su Duvan Zapata.

