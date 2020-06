Il Milan sarebbe pronto a fare un vero e proprio sgarbo all’Inter nel prossimo calciomercato estivo: nel mirino il rinforzo a costo zero

In attesa che la Serie A riprenda ufficialmente i battenti, i club si guardano intorno a caccia di rinforzi dal prossimo mercato. Una sessione di calciomercato, quella estiva, che potrebbe vedere i club milanesi incrociare le spade per obiettivi comuni. In tal senso, il ‘Diavolo’ starebbe tentando il sorpasso su un obiettivo nerazzurro noto da tempo: i dettagli.

Calciomercato, derby in Serie A per il difensore: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport‘, il Milan si starebbe facendo avanti per l’acquisto di Malang Sarr. Il centrale francese ma di origini senegalesi è in scadenza con il Nizza e a soli 21 anni può rappresentare, a costo zero, un colpo di grande prospettiva. Se i nerazzurri dunque seguono Sarr da tempo, adesso sarebbe il Milan ad aver allacciato i contatti con l’entourage del classe 1999 che in stagione ha messo a segno una rete in 20 presenze complessive.

Da non escludere, tuttavia, l’ingresso in corsa della Lazio. Il club di Lotito segue con interesse Sarr e potrebbe aggiungersi nelle prossime settimane approfittando degli ottimi rapporti con l’agente del giocatore Federico Pastorello. Anche l’Inter in tal senso godrebbe di un canale preferenziale visto che l’agente di Sarr è consulente di Antonio Conte che accoglierebbe volentieri in nerazzurro il nativo di Nizza.

Situazione dunque in divenire, il destino di Sarr potrebbe essere in Serie A. Inter, Milan e Lazio alla finestra: il calcio italiano potrebbe essere la sua nuova casa.

