Calciomercato Inter, Marotta è preoccupato | Ora Lautaro è un ‘caso’

Si complica la situazione di Lautaro Martinez per l’Inter: in Coppa Italia l’argentino è stato uno dei peggiori in campo e i dubbi di Marotta crescono.

Nella stagione che ha rappresentato l’esplosione di Lautaro Martinez nel grande calcio, tanto da suscitare l’enorme interesse palesato dal Barcellona, sembra essere cambiato tutto. Il numero ’10’ dell’Inter sta faticando da diverso tempo, ben prima dell’interruzione causata dal ‘Coronavirus’, tanto che il gol rimane uno sconosciuto per il ‘Toro’ da sei partite consecutive. Questo drastico calo di prestazioni da parte di Lautaro non gioca a favore di Marotta, che potrebbe trovarsi a trattare con i blaugrana in una posizione di minor forza.

Calciomercato Inter, Lautaro senza gol | Marotta preoccupato!

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, questa ‘brutta copia’ di Lautaro sarebbe fonte di grande preoccupazione in casa Inter. L’attaccante argentino, infatti, alle 16 reti nelle prime 26 partite stagionali sta contrapponendo una striscia negativa di sei partite senza centri. Il ‘Toro’ successivo alla finestra di mercato di gennaio -di cui è stato uno dei protagonisti, in orbita blaugrana- è sembrato distratto e non è più stato incisivo e determinante come nei mesi precedenti. Un’escalation di prestazioni negative che avrebbe inserito il tarlo del ballottaggio con Sanchez nella mente di Antonio Conte.

Lo stato di forma di Lautaro nelle ultime partite non gioca nemmeno a favore di Marotta, per il quale ottenere la clausola da 111 milioni -con scadenza al 7 luglio- potrebbe risultare impossibile. L’argentino involontariamente fornirebbe un assist al Barcellona, che potrebbe riuscire a convincere i nerazzurri a lasciarlo partire ad una cifra inferiore. Nei prossimi mesi, però, Lautaro sarà una delle pedine fondamentali di Conte per cercare di dare l’assalto ad uno scudetto che sembra quasi impossibile. Il tecnico salentino, però, ha da sempre abituato ad imprese apparentemente irraggiungibili.

