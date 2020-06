Calciomercato Inter, Marotta vuole il colpo da sogno | Il piano

Il big si prepara a sedersi in panchina e il club potrebbe cederlo nei prossimi mesi. L’Inter valuta il colpo per il futuro!

C’è aria di cambiamento in casa Manchester United, dove uno dei portieri più forti in circolazione David De Gea potrebbe presto salutare. L’estremo difensore spagnolo, infatti, sembrerebbe più lontano nonostante il contratto in scadenza nel 2023. Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer ha annunciato che il portiere titolare del futuro sarà Dean Henderson.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, in Cina torna l’incubo | Nuovo stop delle attività sportive

Queste le sue parole: “Sarà Henderson il numero uno dell’Inghilterra e del Manchester United. È cresciuto tanto in questi anni e ha preso ottime decisioni, ora noi stiamo cercando di capire cosa farà nella prossima stagione ma al momento non abbiamo deciso nulla. Ha fatto molto bene nell’annata in corso e ha dimostrato di poter essere titolare in futuro”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Milik | Altro colpo dal Napoli!

Calciomercato Inter, affare De Gea per il 2021: si inizia a lavorare

A questo punto è lecito chiedersi che fine farà David De Gea, che è ancora oggi un top nel suo ruolo. Su di lui potrebbe tornare forte l’interesse dell’Inter, che è a caccia di un post Handanovic. Sicuramente non un’operazione semplice ma che potrebbe andare in porto tra un anno.

LEGGI ANCHE >>> Milan, blitz in Svezia per Ibrahimovic | Norme violate, Zlatan sotto accusa

I nerazzurri infatti potrebbero prendersi più tempo per studiare i movimenti da effettuare e Beppe Marotta potrebbe cominciare il pressing per convincere l’estremo difensore a trasferirsi in Serie A. In questo modo quindi avrebbe un anno per impostare la trattativa.

Il portiere guadagna attualmente circa 15 milioni dall’anno e per l’ostacolo ingaggio l’Inter potrebbe inserire ricchi bonus nel contratto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ‘beffa’ Conte | Può sfumare un altro obiettivo

Juventus, Ramsey più conguaglio | Arriva l’erede di Pjanic