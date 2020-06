Calciomercato Juventus, possibile ‘caso’ nel Bayern | Paratici alla finestra

In casa Bayern Monaco potrebbe essere scoppiato un caso e la Juventus è osservatrice interessata, il giocatore è stato criticato: “Non è corretto”.

Nel prossimo mercato, come preannunciato da Fabio Paratici nei mesi scorsi, le opportunità e le occasioni ricopriranno un ruolo ancora più importante. Questo perché tutti i club avranno a disposizione una minor liquidità da investire per rinforzare la propria rosa. La Juventus, per questo motivo, mantiene le antenne alte per tutte le situazioni di mercato che possano tramutarsi in possibili occasioni. Potrebbe essere scoppiato un ‘caso’ all’interno del Bayern Monaco, con la società che ha rimproverato pubblicamente il giocatore. Il CFO bianconero è un osservatore interessato degli sviluppi della vicenda e potrebbe tentare il colpo.

La Juventus starebbe monitorando gli sviluppi della vicenda Thomas Muller. Il jolly tedesco, in questi giorni, è protagonista di un vero e proprio ‘caso’ all’interno del Bayern Monaco. Nonostante i 24 assist stagionali di Muller, il club bavarese starebbe comunque seguendo diversi giocatori sul mercato per rinforzare la rosa. Tra questi ci sarebbe anche l’astro nascente del calcio tedesco Kai Havertz ed il trequartista bavarese ha dichiarato: “Il club vuole Havertz? Sicuramente è bravissimo, ma è paradossale parlare di nuovi acquisti mentre si tagliano gli stipendi dei propri giocatori”. La polemica di Muller è legata al taglio dell’ingaggio a cui si sono sottoposti i calciatori del Bayern per aiutare la società.

Non si è fatta attendere la risposta da parte della società bavarese, delegata al direttore sportivo. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Hasan Saliahamidzic ha tuonato: “Ne abbiamo discusso il giorno successivo con Muller. Ci siamo seduti e gli ho detto che non è corretto parlare in questo modo”. Fra il giocatore ed il Bayern potrebbe essersi creata una frattura: qualora questa non si dovesse risanare la Juventus sarebbe intenzionata a provarci per Muller. In ogni caso, la probabilità che il calciatore bavarese lasci il club rimane altamente improbabile.

Scoppia il caso Muller all’interno del Bayern Monaco: la Juventus osserva gli sviluppi della vicenda con grande interesse.

