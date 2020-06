Cristiano Ronaldo sembrerebbe iniziare a riflettere sul proprio futuro: morale basso e prestazione sottotono, l’addio alla Juventus non è da escludere

Per la Juventus il pareggio in Coppa Italia contro il Milan ha garantito il passaggio del turno e l’approdo in finale, ma ha sottolineato anche molte lacune. A risultare molto sottotono è stato il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo, che in campo ha faticato moltissimo per rendersi pericoloso. Cresce così il malumore di CR7, che potrebbe pensare all’addio. Nuovo leader pronto a salire in cattedra.

Calciomercato Juventus, Ronaldo medita l’addio: Dybala pronto a prendersi la scena

Quasi irriconoscibile il fenomeno della Juventus, Cristiano Ronaldo, nella prima partita post Covid-19. I bianconeri sono riusciti a portare a casa la qualificazione alla finale di Coppa Italia, ma CR7 ha evidenziato una carente forma e concentrazione, testimone il rigore sbagliato. Il malcontento del portoghese sembrerebbe essere in continuo aumento, vista anche una scarsa intesa con l’altra stella, Paulo Dybala.

Così Ronaldo starebbe pensando all’addio a fine stagione, lasciando le luci tutte per la ‘joya’, pronto a tornare protagonista. A drizzare le orecchio alla possibile partenza del portoghese ci sarebbero molti top club, in particolare il PSG, dove potrebbe provare una nuova avventura con un nuovo campionato da provare a vincere, ed il Real Madrid, ritorno assai gradito al fenomeno di Funchal. Trema dunque la società bianconera, che vedrebbe aumentare le percentuali di rischio di perdere il proprio fenomeno al termine della stagione.

