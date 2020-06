La Juventus starebbe pensando a come ridurre l’alto monte ingaggi della rosa: dall’Inghilterra si pensa ad un possibile prestito in Premier per un giocatore

La Juventus si prepara ad affrontare il Napoli nella finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo, per portare a casa il primo trofeo della stagione. Nel frattempo si lavora anche in chiave calciomercato per costruire la rosa della prossima stagione. Importante però, sarà anche limitare le spese per gli ingaggi, già altissimi. Possibile prestito in Premier League di un calciatore per ridurre il monte stipendi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato | Juve-Milan, scambio tra flop: i dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, dalla Spagna: Dybala via in saldo per innervosire l’Inter

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Juventus e Inter beffate | Cifre e dettagli dell’operazione

Calciomercato Juventus, operazione monte ingaggi: possibile prestito di Ramsey in Premier

L’emergenza Coronavirus ha portato gravi conseguenze economiche in tutto il mondo, anche ad un colosso come la Juventus. Il taglio degli stipendi dei giocatori è stato necessario per fa fronte alle difficoltà economiche, per questo si continua a riflettere su come abbassare l’altissimo monte ingaggi bianconero. Dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione sulle possibili strategie bianconere per liberarsi di uno stipendio molto alto.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito britannico ‘The Sun’, la Juventus starebbe pensando di cedere in prestito Aaron Ramsey, così da evitare di pagare i 20 milioni a stagione percepiti dal gallese. Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Tottenham, che starebbe pensando anche un prestito con obbligo di riscatto dopo un anno. L’altra pretendente per il centrocampista sarebbe il Manchester United, con il quale potrebbe aprirsi un’interessante trattativa per portare in bianconero Martial, come erede di Higuain. Il futuro di Ramsey dunque sembrerebbe essere sempre più lontano dalla Juventus.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: ‘bomba’ CR7 | Intreccio e nuova destinazione