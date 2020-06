Calciomercato Juventus, Ronaldo shock | 120 milioni dalla Premier

Cristiano Ronaldo avrebbe ricevuto una nuova offerta proveniente dalla Premier League. Un top club inglese sarebbe sulle tracce: non è il Manchester United

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre molto incerto. Il campione portoghese sarebbe sempre sul punto di lasciare il club bianconero per l’ultima avventura entusiasmante della sua carriera europea. Spunta una nuova pretendente davvero avvincente.

Calciomercato Juventus, pressing del Chelsea Cristiano Ronaldo

Come riportato dal portale spagnolo “Don Balon” ci sarebbe un’offerta importante dalla Premier League, ma non si tratta del Manchester United, il suo ex club. Parliamo, invece, del Chelsea con il suo agente Jorge Mendes che intrattiene un ottimo rapporto con Roman Abramovich. I “Blues” vorrebbero tornare a dominare nel campionato inglese e dopo l’acquisto di Ziyech la società inglese è vicinissima al doppio colpo Timo Werner-Nicolas Tagliafico.

Il Chelsea sarebbe disposto a sborsare 120 milioni per strapparlo alla Juventus, ma il club bianconero vorrebbe trattenerlo ancora per le prossime stagioni. Il suo futuro è ancora incerto e in bilico per le prossime stagioni. Per Lampard sarebbe un colpo davvero sensazionale per il reparto offensivo per andare a rinforzare la compagine londinese.

Il campione portoghese potrebbe così prendere la sua decisione nelle prossime settimane concentrandosi ora sul terreno di gioco dopo l’emergenza Coronavirus.

