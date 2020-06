Calciomercato Juventus, “Gioco ancora un anno” | Possibile addio

Non solo presente, ma soprattutto futuro per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Le dichiarazioni del giocatore bianconero fanno scattare l’allarme

La Juventus starebbe pensando già al futuro in ottica calciomercato. E anche i colpi del presente riguardano già le prossime stagioni. Le dichiarazioni del giocatore bianconero hanno fatto scattare l’allarme in casa Juve: “Gioco ancora un anno, poi si vedrà”.

Calciomercato Juventus, possibile addio per Chiellini

In una diretta Instagram con Martina Colombari il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha svelato i suoi piani per il futuro: “Non avrei avuto la stessa serenità di oggi se l’infortunio fosse arrivato dieci anni fa”. Poi ha aggiunto: “Nel primo periodo andavo a mille dopo la fisioterapia anche se fa male. Ogni piccolo sforzo è d’oro”.

Infine, sul possibile ritiro ha svelato: “Cercherà di capire come sto a partire dalla prossima stagione. Giocherò almeno un anno, poi vedrò come staranno le gambe. Potrei smettere il prossimo anno o continuare a giocare. Vorrei continuare a stare nel mondo del calcio perché è la mia vita: mi vedo più da dirigente che sul campo, ma mai dire mai”.

Non solo presente, ma attenzione anche al futuro in casa Juventus. Chiellini mette in guardia la dirigenza bianconera alla ricerca di nuovi profili per la difesa di Sarri.

