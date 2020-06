Uno dei calciatori più importanti della Juventus è pronto a restare: nessuna intenzione di venderlo, bianconeri pronti a blindarlo

È ripartita bene la stagione della Juventus, che ha conquistato l’accesso alla finale di Coppa Italia attraverso il pareggio con il Milan per 0-0, sfruttando dunque il gol siglato in trasferta nella gara di andata. Mercoledì 17 giugno ci sarà in palio il primo vero obiettivo della stagione nella finale di Roma nella quale i bianconeri affronteranno il Napoli.

La compagine allenata da Maurizio Sarri è partita bene ma è calata con il passare dei minuti, senza comunque soffrire mai durante il corso della gara. Tra i calciatori che hanno brillato più di tutti c’è sicuramente Rodrigo Bentancur, autore di una prestazione sontuosa.

Calciomercato Juventus, Bentancur invendibile: futuro ancora a tinte bianconere

Il calciatore uruguaiano è in un’ottima forma e dimostra di essere uno dei centrocampisti più promettenti in circolazione. Ha quasi 23 anni (che compirà il 25 giugno) ed è già in grado di prendere in mano il centrocampo della Juventus, dando una grande mano anche in fase difensiva e diventando quindi un giocatore imprescindibile per il tecnico Maurizio Sarri.

Non sembrerebbero esserci dubbi riguardo il suo futuro: secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, Bentancur dovrebbe quasi sicuramente restare alla Juventus. Questo sia perché i bianconeri hanno bisogno di lui e anche perché la clausola con il Boca Juniors lo rende praticamente invendibile. Se il classe 1997 dovesse partire nella prossima sessione di mercato, infatti, gli argentini guadagnerebbero il 40-45% della vendita.

Per questo la Juventus incasserebbe molto poco e non ha nessuna intenzione di privarsi di uno dei calciatori fondamentali per il presente e il futuro. La società è già al lavoro per discutere un possibile aumento dell’ingaggio.

