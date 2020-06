Momento complicato in casa Inter dopo l’eliminazione dalla Tim Cup da parte del Napoli: il messaggio di Conte preoccupa i nerazzurri

La prima grossa delusione della stagione per l’Inter si chiama Tim Cup. La squadra nerazzurra cede il passo al Napoli che mercoledì affronterà in finale la Juventus dell’ex Sarri. Il club meneghino però deve fare i conti anche con il malumore di Antonio Conte, le cui parole nel post partita preoccupano non poco in ottica futura. Dal campo al calciomercato, l’Inter è chiamata a dare risposte al tecnico pugliese.

Calciomercato Inter, ‘scontro’ interno: Conte preoccupato

Un primo obiettivo che sfuma. L’Inter saluta la Tim Cup, con il Napoli dell’ex milanista Gattuso che approda in finale. I nerazzurri devono dunque dedicarsi al ritorno in campo per la Serie A, con la corsa al tricolore che prosegue. Non sono passate inosservate le parole, però, di Conte, che ha mostrato preoccupazione e quasi rassegnazione al termine del match. “Le vittorie non si raggiungono dall’oggi al domani, soprattutto se non vinci da 9 anni“. Dichiarazioni forti, sintomo di un malessere noto da tempo. In ottica calciomercato, infatti, l’ex tecnico del Chelsea ha visto lentamente sfumare quasi tutti i suoi personali obiettivi per l’estate.

Da Mertens, destinato a rinnovare con il Napoli, alla pista Cavani ormai diretto verso altri lidi. Conte è preoccupato perchè la partenza di Lautaro Martinez pare sempre più scontata ed il suo erede ancora non è stato ‘bloccato’. Anche Giroud, vecchio obiettivo di Marotta, ha finito per rinnovare con il Chelsea. Un malcontento che parte dunque da scelte assai discusse in sede di mercato, con uno scontro continuo a distanza con l’ad Marotta. L’ultimo oggetto di contesa è stato e rimane Arturo Vidal. Conte non ha dubbi sull’affidabilità del cileno, nonostante i 32 anni, e spinge ormai da mesi per averlo in nerazzurro.

Marotta, poco convinto dall’età e dai costi dell’affare, ha fino ad ora frenato con il Barcellona. Il tecnico ha più volte richiesto colpi di spessore che accelerino la crescita nerazzurra: l’estate 2020, però, ha portato fino ad ora solo grosse delusioni. Situazione in divenire, le vie del mercato sono infinite e mancano ancora diversi mesi alla chiusura della sessione: Conte e Marotta, il futuro calciomercato dell’Inter passa da loro due.

