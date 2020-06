Coppa Italia Napoli-Inter, assenza pesantissima | Il tecnico in difficoltà

Pessima notizia per Gattuso in vista della sfida di questa sera contro l’Inter: il Napoli dovrà fare a meno ad uno dei suoi giocatori più importanti.

La partita di ieri sera fra Juventus e Milan ha decretato la prima finalista della Coppa Italia: questa sera, invece, Inter e Napoli si giocheranno il biglietto per la gara dell’Olimpico di settimana prossima. Non sarà solamente Conte a dover fare i conti con delle defezioni, con Vecino, Godin e D’Ambrosio che non riusciranno a prendere parte al match, ma anche Gattuso. I partenopei, infatti, dovranno fare a meno di uno dei propri giocatori più importanti.

Napoli-Inter, grana per Gattuso | Fabian Ruiz non ce la fa

Anche il Napoli sarà alle prese con un’assenza dell’ultima ora: Fabian Ruiz non è al meglio e non riuscirà ad essere a disposizione di Gattuso. È stato proprio il centrocampista spagnolo a segnare il gol che ha permesso ai partenopei di sbancare ‘San Siro’ nella gara d’andata contro l’Inter. Questa sera si candida per una maglia da titolare Elmas: il macedone classe ’99, prima dello stop causato dal ‘Covid-19’, si stava ritagliando un ruolo sempre più importante nella compagine azzurra.

Nel match che decreterà la seconda finalista della Coppa Italia, quindi, saranno diverse le defezioni che colpiscono le due squadre. Sia Conte che Gattuso dovranno rimaneggiare la propria formazione, adeguandosi ai giocatori che avranno a disposizioni. Come la sfida fra Juventus e Milan, poi, entrambe le compagini dovranno ritrovare il ritmo partita dopo tre mesi di inattività. Nonostante il ‘San Paolo’ deserto, il Napoli vuole riuscire a ripetere la buona prestazione dell’andata e raggiungere Sarri in finale.

Brutte notizie per Gattuso: Fabian Ruiz non riuscirà ad esserci nella sfida di questa sera, al suo posto si scalda Elmas.

