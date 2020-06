Napoli-Inter, guai per Conte | Tre big restano a casa!

In vista della sfida di Coppa Itali contro il Napoli di questa sera arrivano i primi problemi per Antonio Conte: tre big non prenderanno parte alla partita

Questa sera Inter e Napoli si giocano un posto nella finale di Coppa Italia, dove ad attenderli ci sarà la Juventus. Nel preparare la partita arrivano brutte notizie per l’allenatore nerazzurro, Antonio Conte. Infatti Diego Godin, Matias Vecino e Danilo D’Ambrosio non prenderanno parte alla sfida di stasera. Si complica ulteriormente dunque il percorso verso la finale per l’allenatore interista che dovrà anche ribaltare il risultato di 0-1 della semifinale d’andata maturato a San Siro.

