Juventus, Ronaldo nel mirino | ”Cambio vietato da leggi contrattuali”

Il calcio italiano è finalmente tornato in campo, anche se i giocatori di Juventus e Milan sono sembrati un po’ arrugginiti. Tutto normale e comprensibile, considerando i tre mesi di stop causati dal ‘Coronavirus’, anche se la prestazione di Cristiano Ronaldo non è passata inosservata. Il fuoriclasse portoghese non ha espresso una della sue migliori serata e, oltre al rigore sbagliato, è sembrato in difficoltà per larghi tratti dell’incontro. La partita di ‘CR7’ ha già scatenato una polemica intorno alla Juventus.

Juventus, Damascelli polemico | “Ronaldo non può essere sostituito per contratto”

Nonostante la partita senza infamia e senza lode, la Juventus ha raggiunto la finale di Coppa Italia: i bianconeri attenderanno a Roma la vincitrice fra Inter e Napoli di questa sera. La prestazione di Cristiano Ronaldo contro il Milan, però, non è passata inosservata a Tony Damascelli che a ‘Radio Radio’ ha dichiarato: “CR7 si è esibito in una prova accademica: ha sbagliato il rigore e anche cose elementari con un atteggiamento che avrebbe meritato il cambio, ma ormai è vietato dalle leggi bianconere e contrattuali”. Non è stato solamente l’errore dagli undici metri a rendere negativa la prestazione del portoghese.

La punzecchiatura di Damascelli riguarda il fatto che Cristiano Ronaldo non possa mai essere sostituito dalla Juventus, nemmeno quando non è in partita come ieri. Un riferimento velato anche all’episodio in cui, dopo essere stato sostituito da Sarri proprio nel match di campionato con il Milan, il portoghese ha lasciato lo stadio senza passare dalla panchina. A discolpa del tecnico bianconero, però, la Juventus ieri sera non aveva nessuna prima punta in panchina, con Higuain che non ha ancora recuperato dal fastidio muscolare occorso in settimana.

