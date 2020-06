Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano su Miralem Pjanic la cui avventura in bianconero sembra davvero giunta ai titoli di coda

Non c’è il minimo dubbio sul fatto che la Juventus, per diversi motivi più o meno noti, voglia disfarsi di Pjanic. L’ideale per i bianconeri, ma anche per il bosniaco è lo scambio con Arthur del Barcellona, solo che fin qui l’ex Gremio si è fermamente opposta alla partenza destinazione Torino. Dove sperano ancora in un ripensamento, magari con l’aiuto di Quique Setien, il quale con metodi molto noti soprattutto qui in Italia – ma anche in Spagna non sono da meno – potrebbe convincere la mezz’ala brasiliana che per tornare ad avere un ruolo da protagonista debba solo traslocare alla corte di Sarri.

Calciomercato Juventus, possibile offerta dal Bayern per Pjanic: i dettagli

Chelsea, Manchester City e Paris Saint-Germain gli altri club ai quali i bianconeri potrebbero piazzare Pjanic e realizzare – come desiderano – una importante plusvalenza. Quei tre, tuttavia, non sembrano affascinare il 30enne nativo di Tuzla. Attenzione poi a un altro top club, vale a dire il Bayern Monaco col quale la dirigenza juventina intrattiene da anni uno splendido rapporto. Ottimo pure quello tra la stessa società tedesca e l’agente dell’ex Roma, Fali Ramadani, il quale potrebbe avere un peso rilevante nella scelta di Pjanic.

L’influente agente può convincerlo a prendere in considerazione il trasferimento nella società bavarese, che gli garantirebbe un contratto più ricco rispetto all’attuale che è di 6,5 milioni di euro netti. Tramite Ramadani, i tedeschi potrebbero proporre alla Juve uno scambio alla pari con Thiago Alcantara da 55 milioni. L’italo-brasiliano, fratello di Rafinha e figlio di Mazinho che negli anni ’90 militò in Serie A, ha di fatto finito anzitempo la stagione a causa di un intervento all’inguine ed ha le caratterisiche giuste per piacere a Sarri.

Essendo soggetto a infortuni nonché in scadenza contrattuale nel giugno 2021 – ma il rinnovo non sarebbe così lontano – Paratici potrebbe chiedere in aggiunta un cash di 15 milioni.

