Calciomercato Milan, colpo in prospettiva dalla Francia | Atteso a Milano

Primo colpo di mercato in casa Milan messo a segno in anticipo: rinforzo in difesa dalla Francia atteso a Milano per la firma

Il Milan prova a ripartire dopo la delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia avvenuta per mano della Juventus, in una partita fortemente condizionata dall’immediata espulsione di Rebic. Si lavora sul fronte calciomercato e la prima soddisfazione sembrerebbe già arrivare. Primo colpo rossonero per la prossima stagione. Arriverà nei prossimi giorni dalla Francia per firmare.

Calciomercato Milan, primo colpo per Pioli: arriva Pierre Kalulu

Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è ancora molto incerto, ma nel frattempo la società milanista inizia a dare forma alla rosa della prossima stagione. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, i rossoneri avrebbero già messo a segno il primo colpo di mercato per il prossimo anno. Infatti, il giovane difensore del Lione, Pierre Kalulu, sarebbe stato bloccato dal Milan. Il francese arriverà a parametro zero poiché ha il contratto in scadenza a fine giugno.

Un colpo in prospettiva importante visto che il difensore classe 2000 è un giocatore molto versatile. Il suo ruolo originale è quello di terzino destro, ma nella retroguardia può ricoprire ogni ruolo, adattandosi anche a giocare al centro. Primo colpo di mercato dunque che arriva molto in anticipo rispetto all’apertura del mercato. Nei prossimi giorni il francese è atteso a Milano per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri.

