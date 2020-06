Il rapporto fra Ibrahimovic e la dirigenza del Milan sembra essere ai minimi termini: l’attaccante svedese in estate potrebbe raggiungere un suo amico.

Il ritorno di Ibrahimovic a gennaio sembrava aver restituito al Milan quella sicurezza, e quella confidenza con il proprio status di grande club, che mancava da diverso tempo. A sei mesi di distanza, la situazione sembra totalmente cambiata: l’attaccante svedese è ai minimi termini con la dirigenza rossonera e del nuovo corso del ‘Diavolo’ iniziato da Ivan Gazidis. L’addio di Ibra al Milan a fine stagione, quando terminerà il contratto dello svedese, appare sempre più inevitabile. Ad attendere il numero ’21’ rossonero potrebbe esserci un suo caro amico.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic verso l’addio | Lo attende Mihajlovic

Secondo quanto riportato da ‘Il Resto del Carlino’, lo strappo fra il Milan ed Ibrahimovic sembra insanabile: lo svedese potrebbe cedere alle lusinghe dell’amico Sinisa Mihajlovic e accettare l’offerta del Bologna. Ibra in queste settimane sarebbe in continuo contatto con l’allenatore serbo, a cui avrebbe rivelato anche che starebbe valutando tre soluzioni per la prossima stagione. La prima riguarda la possibilità di tornare in Svezia, la seconda quella di accettare l’offerta del Napoli -dove ritroverebbe Gattuso– ed infine il ritiro.

A queste tre opzioni per il futuro si sarebbe aggiunta la possibilità di raggiungere Mihajlovic a Bologna. Gli Emiliani hanno un progetto ambizioso e Sinisa ha costruito un legame speciale con la squadra e con la città: un ambiente che potrebbe offrire un importante stimolo ad Ibrahimovic. La prossima stagione dello svedese sembra avere dei contorni ancora fumosi, con l’unica certezza rappresentata dall’addio al Milan al termine della Serie A. La maglia indossata da Zlatan l’anno prossima potrebbe essere rossoblu.

RM

