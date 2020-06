Calciomercato Milan, affare verso la chiusura | Primo colpo

Il Milan pensa già al futuro per rinforzare la rosa rossonera in vista della prossima stagione: pronto il colpo a centrocampo, ecco la strategia

In attesa di Ralf Rangnick in vista della prossima stagione, il Milan starebbe preparando colpi sensazionali per rinforzare la rosa rossonera. Tanti gli obiettivi nel mirino della formazione milanese per cercare di colmare il gap con le altre big d’Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pjanic via | C’è una nuova idea di scambio

Calciomercato Milan, colpo Florentino Luis

Il Milan vorrebbe diventare la vera protagonista della prossima stagione, anche sul fronte calciomercato. Nelle ultime settimane nel mirino del club rossonero sarebbe finito prepotentemente il giovane centrocampista del Benfica, Florentino Luis. Sulle sue tracce ci sono tanti club europei, ma al momento sarebbero proprio i milanesi ad essere in vantaggio sul giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Milan, espulsione Rebic | Il brutto fallo del croato!

Se non ci sarà un accordo per la cifra da sborsare, il giocatore sbarcherà in Serie A in prestito: come svelato dal portale spagnolo “todofichajes.com” a breve Florentino diventerà rossonero in grado di rinforzare la zona centrale del Milan. Pronto così il doppio colpo dalla Francia visto che Pierre Kalulu sarebbe molto vicino ai rossoneri. Un lavoro certosino per cercare di essere protagonista davvero in vista della prossima stagione.

Un affare anche in prospettiva visto che il centrocampista portoghese ha soltanto 20 anni. Il Milan intende fare sul serio per dimenticare queste stagioni davvero deludenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, affare con la Roma | Controfferta ‘provocatoria’

Bayern Monaco, brutta tegola per Flick | Stagione finita per il big