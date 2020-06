La Juventus non smette di pensare a Gigio Donnarumma per la prossima sessione di calciomercato: Paratici prepara lo scambio

Mancano poche ore al ritorno in campo della Juventus che, nella semifinale di ritorno di Tim Cup, affronterà il Milan di Pioli. Un intreccio tra calcio giocato, dopo mesi di stop forzato, e calciomercato: in casa Juventus gli occhi sono puntati ancora una volta su Gigio Donnarumma. Il classe 1999 non è certo di restare in quel di Milanello ed ecco che la soluzione studiata da Paratici potrebbe scardinare le resistenze del club di Elliott.

Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma: il piano di Paratici

Il Milan nelle prossime settimane dovrebbe sciogliere il nodo legato al futuro di Donnarumma. Il portiere 20enne, in scadenza nel 2021, ha già fatto sapere di voler proseguire la carriera in rossonero. Un legame che non basta però a convincere Raiola, dubbioso sulla bontà del progetto milanista a lungo termine. Ecco perchè, se le strade dovessero separarsi senza un accordo di rinnovo, la Juventus sarebbe in agguato.

In tal senso, il nome che potrebbe rappresentare l’erede in rossonero del portiere campano, secondo ‘Repubblica’ sarebbe quello di Mattia Perin. L’estremo difensore originario di Latina è attualmente in prestito al Genoa ma tornerà a Torino dal prossimo 1 luglio. Ecco quindi che la possibilità di uno scambio tra le parti, con Donnarumma alla corte di Sarri e Perin a Milanello, non appare tanto improbabile. Paratici avrebbe in mente uno scambio tra i portieri, più un sostanzioso conguaglio in favore del club di via Aldo Rossi.

Il cartellino di Perin più 35 milioni di euro, questa l’ultima idea del CFO bianconero Paratici. Adesso la palla passa al Milan: il futuro di Donnarumma rimane, al momento, tutto da scrivere.

