Juventus e Napoli dovranno salutare, per i prossimi mesi, uno dei maggiori obiettivi per il calciomercato estivo: brutto infortunio per il top player

La Juventus si gode il momento dopo il ritorno in campo, per la Tim Cup, contro il Milan. Dal campo al mercato, la dirigenza bianconera sonda il terreno per i possibili rinforzi da regalare a mister Sarri durante le prossime settimane. Diversi i nomi sul taccuino di Paratici, deciso a completare la rosa della Juventus nel calciomercato estivo. Tra i profili maggiormente graditi rischia di sfumarne uno di primissimo piano: brutto infortunio per il terzino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pjanic via | C’è una nuova idea di scambio

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Milan, espulsione Rebic | Il brutto fallo del croato!

Juventus e Napoli, grave infortunio per il terzino: i dettagli

Non è un mistero che club come Napoli e Juventus lo seguano ormai da mesi. Ma il futuro di Alejandro Grimaldo sarà difficilmente, almeno durante l’estate, lontano dal Benfica. Il talentuoso laterale difensivo si è infatti infortunato gravemente durante il match contro il Portimonense, finito poi 2-2. Secondo ‘Record‘ infatti il terzino classe 1995 avrebbe rimediato una lesione ai legamenti del ginocchio sinistro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Lo spagnolo, dunque, chiude in anticipo la stagione e pare sempre più probabile che il suo rientro in campo avverrà non prima del 2021. Una tegola non da poco per il Benfica e anche per lo stesso Grimaldo, sul taccuino di Paratici e Giuntoli da tempo. Il 24enne, in scadenza nel 2023 con il club portoghese, sembra dunque destinato a rimanere dov’è con l’eventuale trasferimento posticipato all’anno prossimo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il club paga la clausola | Sfuma un obiettivo

La Juventus ed il Napoli, dunque, dovranno guardare altrove per rinforzare la corsia mancina di difesa. Grimaldo chiude la sua stagione con 41 presenze, 1 rete e ben 8 assist vincenti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Napoli, Giuntoli allo scoperto: “Farebbe comodo, è molto bravo”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, De Sciglio in uscita | Idea scambio col Napoli