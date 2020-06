Juventus ed Inter continuano a tenere gli occhi sul top player di Serie A: ad inserirsi è una big europea pronta a tutto per acquistarlo

Continua la sfida anche fuori dal rettangolo di gioco tra Juventus ed Inter. Anche nel calciomercato le due società continuano a battagliare, questa volta per un obiettivo comune, il top player della Serie A. Le due big italiane però non sono le uniche ad averlo puntato. Un top club europeo sembrerebbe inserirlo come priorità del prossimo mercato.

Calciomercato Juventus ed Inter, il PSG punta Milinkovic-Savic: 85 milioni chiesti dalla Lazio

La stagione disputata fin qui dalla Lazio ha sorpreso tutti, portando la Juventus a doversi vedere dagli assalti biancocelesti verso lo scudetto. Uno dei giocatori chiave della squadra di Simone Inzaghi è senza dubbio Sergej Milinkovic-Savic, calciatore finito nel mirino di molte squadre, in particolare di Juventus ed Inter.

Le due italiane però, dovranno affrontare la spietata concorrenza del PSG per il centrocampista serbo. Secondo quanto riportato da ‘Le 10 sport’, il direttore sportivo del PSG, Leonardo, avrebbe messo il giocatore della Lazio tra le priorità di mercato per la prossima stagione. Una prima offerta francese di 60 milioni al club di Lotito sarebbe stata rifiutata. I biancocelesti infatti vogliono attendere la fine della stagione per parlare del trasferimento del centrocampista, per il quale al momento chiederebbero circa 85 milioni di euro. Importante sarà anche vedere la classifica finale del campionato e la volontà del calciatore a fine stagione. Concorrente spietata dunque per Juventus ed Inter che potrebbero essere superate nella corsa a Milinkovic-Savic.

