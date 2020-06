Calciomercato Juventus, nuovo ds e assalto a Higuain | L’annuncio

La squadra è concentrata sulla ripresa del campionato ma la società valuta possibili colpi in entrata e in uscita. Nuova pretendente per Higuain

È stata una buona stagione fin qui per la Juventus, che è ancora in corsa in tutte e tre le competizioni e vivrà un vero e proprio tour de force in questi tre mesi. Mentre la squadra è concentrata sulla ripresa e la finale di mercoledì 17, la società continua a lavorare per programmare al meglio il futuro e pensa alle possibili cessioni da effettuare. Tra i partenti potrebbe esserci sicuramente Gonzalo Higuain, visto che i bianconeri sembrerebbero orientati a scegliere una nuova prima punta più giovane per la prossima annata.

Calciomercato Juventus, Ravanelli si candida al Marsiglia e pensa a Higuain: “Rinforzo importante”

Il Pipita potrebbe essere coinvolto nella possibile avventura di Fabrizio Ravanelli, che ai microfoni di Le Phoceen ha svelato il suo sogno per il futuro. Queste le sue parole: “Mi piacerebbe diventare direttore sportivo del Marsiglia, il club mi è rimasto nel cuore e questo non è un segreto. Mi sono innamorato da subito della città e dei tifosi, credo che la mia professionalità sia stata apprezzata”.

Sul possibile mercato svelato a L’Equipe: “Higuain? Non so se verrebbe al Marsiglia, ma sarebbe sicuramente un rinforzo importante per la Champions League. Ci sono buone possibilità che l’argentino lasci la Juventus e a 32 anni potrebbe essere un buon affare anche in prestito. Prenderei sicuramente giocatori in grado di accendere il Velodrome. È vero che non ho mai fatto il diesse, ma ho molti contatti con i club importanti”.

Nessun contatto: “Il presidente Jacques-Henri Eyraud ha tante cose da fare e non lo chiamerò, ma sa che voglio tornare e sono a disposizione del club”.

