Juventus, dalla Spagna: Dybala via in saldo per innervosire l’Inter

L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, potrebbe essere la chiave per mettere in crisi l’Inter: la mossa decisiva del club blaugrana per sorprendere i nerazzurri

Lautaro Martinez è finito nel mirino del Barcellona ormai da diversi mesi. Il club blaugrana vorrebbe chiudere l’affare per l’attaccante argentino in tempi brevi, ma per ora non è ancora detta l’ultima parola. La società catalana vorrebbe affrettare così la trattativa per rinforzare il reparto offensivo con il top player sudamericano.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, si riapre affare Vidal | L’annuncio del cileno

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, nuovo ds e assalto a Higuain | L’annuncio

Calciomercato Juventus, assalto del Barcellona per Dybala

E così come svelato dal portale spagnolo “Don Balon”, il Barcellona avrebbe instaurato nuovi contatti con la Juventus per conoscere i margini di una trattativa per Paulo Dybala. Il club bianconero non sarebbe propenso a lasciar partire la Joya, ma questa mossa dei catalani potrebbe mettere in apprensione la stessa società nerazzurra.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus e Napoli, che tegola | Stagione finita per il terzino!

La valutazione del centravanti bianconero si aggira intorno ai 70 milioni di euro: in questo modo il club blaugrana risparmierebbe circa 40 milioni per arrivare ai 110 complessivi di Lautaro. Al momento non ci sarebbero state delle reazioni da parte della compagine nerazzurra, che scenderà in campo questa sera, sabato 13 giugno, al San Paolo di Napoli per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Dybala potrebbe rappresentare così la strategia decisiva per invogliare l’Inter a chiudere l’affare Lautaro con il Barcellona.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Pjanic via | C’è una nuova idea di scambio