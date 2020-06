Il calciomercato dell’Inter continua a vedere la rincorsa al colpo Vidal: il cileno torna a parlare e spiazza tutti. Ecco cos’ha detto

L’Inter si appresta a ritornare in campo per la ripresa della Serie A, fissata per il prossimo weekend. Nerazzurri che proseguono la caccia al tricolore, con Conte che attende inoltre diversi rinforzi dal mercato estivo. Una sessione di calciomercato che vede in Arturo Vidal uno dei grandi desideri del tecnico pugliese, pronto a riabbracciarlo dopo l’esperienza alla Juventus. In tal senso, il mediano ha rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbero incidere sul suo futuro.

Calciomercato Inter, Vidal allo scoperto: che messaggio a Conte!

Parole che possono significare tanto, per quanto riguarda il futuro prossimo di Arturo Vidal. Il nazionale cileno ha parlato ai microfoni di ‘El Periodico’, confessandosi sui suoi desideri per il futuro. “Posso giocare ancora 3, 4 anni ad alti livelli ma ho bisogno che il club creda in me“, ha dichiarato l’ex juventino che ha poi aggiunto: “Qui a Barcellona sono felice, ho grande sintonia nello spogliatoio. Non tutte le partite, ma quelle importanti. Quelle decisive…”.

Il pensiero del mediano 33enne va poi al suo mentore ed ex tecnico ai tempi della Juventus, Antonio Conte. “Io e lui abbiamo un buonissimo rapporto, sa che amo vincere. Il mister può fidarsi di me ed è proprio quello che cerco qui (al Barcellona). Che la gente creda in me, visto che mancano solo due mesi…”. Un messaggio tutt’altro che sibillino e che riapre, di fatto, la pista che sembrava essersi fortemente raffreddata nelle ultime settimane.

Vidal ha poi concluso l’intervista dicendo: “Alcuni allenatori mi hanno segnato tanto, Conte lo adoro“. Parole che non lasciano spazio a dubbi: il cileno ‘chiama’ il suo ex tecnico, adesso la palla passa ad Inter e Barcellona. Vidal, in scadenza nel giugno 2021, continua ad essere tra i primissimi obiettivi dell’ex allenatore di Chelsea e Juventus.

