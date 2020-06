Il Governo ha preso una decisione ufficiale riguardo al calcetto e agli sport di contatto: ecco da quando potranno ripartire.

La cosiddetta ‘Fase 3’ della risposta governativa alla pandemia di ‘COVID-19’ è quella della riapertura: nel corso di questa fase, gradualmente, verrà dato il via libera a tutte quelle attività che sono rimaste chiuse fino ad ora. Nella giornata di ieri il Premier Giuseppe Conte ha annunciato la data in cui si potrà tornare a giocare a calcetto ed a praticare gli sport di contatto.

Fase 3, decisione UFFICIALE del Governo | Ecco quando torna il calcetto

Nella giornata di ieri il Premier Conte ha annunciato la data in cui si potrà tornare a giocare a calcetto. Come riportato sulla ‘Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana’: “A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, in collaborazione con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia sportiva, abbiano constatato la compatibilità delle suddette attività con la situazione epidemiologica nei rispettivi territori”. Dal 25 giugno quindi, salvo differenti decisioni da parte delle Regioni o delle Province Autonome, si potrà tornare a giocare a calcetto: una delle pratiche sportive più amate dagli italiani. Rispetto a quanto previsto nelle scorse settimane, il via libera per gli sport di contatto ha subito un posticipo di 10 giorni. Mentre per l’apertura di discoteche, fiere e congressi bisognerà attendere un altro mese: queste attività alzeranno la serranda il 14 luglio.

Prosegue l’attuazione della ‘Fase 3’ da parte del Governo: dal 25 giugno si potrà tornare a giocare a calcetto ed a praticare gli sport di contatto.

