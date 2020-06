Nella prossima sessione di calciomercato possibile scambio tra il Milan e un’altra big di Serie A. A lasciare i rossoneri un centrocampista o un terzino

Eppur si muove il calciomercato del Milan, nonostante la bufera in atto all’interno che vede protagonisti Gazidis e la squadra, in particolare Zlatan Ibrahimovic il cui addio a fine stagione (o già a fine giugno, quando scade il contratto?) è praticamente certo. Tanto è vero che in ottica campagna acquisti si parla soprattutto del suo sostituto. Ad oggi il candidato più forte è senza dubbio Luka Jovic, che il Real vuole sbolognare dopo le assai deludenti prestazioni in campo e gli scivoloni al di fuori del rettangolo verde.

Calciomercato Milan, Ramadani ‘porta’ Jovic e Under: scambio con la Roma

A tessere la tela il suo agente, ben noto anche qui in Italia, Fali Ramadani. L’operazione, a quanto pare già benedetta dal prossimo deus ex machina milanista Ralf Rangnick, potrebbe andare in porto anche in prestito con diritto di riscatto, una formula che gioverebbe sia alla società di Elliott che a quella presieduta da Florentino Perez, considerata impossibile una cessione del bomber ex Eintracht a una cifra tale da evitare alle ‘Merengues’ una sanguinosa minusvalenza.

Non solo Jovic, Ramadani potrebbe premere per portare al Milan anche un altro suo assistito: vale a dire Cengiz Under. La Roma non è pronta a fare le barricate per l’esterno turco, espressosi su buoni livelli solo a tratti. La richiesta del club ancora targato Pallotta tocca comunque quota 30 milioni di euro, una cifra importante vista la crisi post Covid-19 che potrebbe indurre i rossoneri a proporre uno scambio alla pari con uno dei propri ‘indesiderati’, Franck Kessie. Lo stipendio del centrocampista ivoriano, circa 4 milioni lordo, potrebbe tuttavia rappresentare un ostacolo all’affare. In alternativa può essere offerto, sempre tramite Ramadani, il terzino Conti, il cui agente Giuffredi vanta un eccellente rapporto con il Ds Petrachi. In tal caso, però, la Roma pretenderebbe pure un conguaglio.

