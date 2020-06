La Lazio potrebbe dover fronteggiare il forte interesse di una big per Ciro Immobile: la punta napoletana è il grande obiettivo per l’attacco

Non è un mistero che il legame tra Ciro Immobile sia speciale. La punta ex Borussia Dortmund è diventato negli ultimi anni un elemento imprescindibile per la squadra di Simone Inzaghi. Prestazioni top che non sono passate inosservate ai top club europei, con Immobile che a suon di gol si è fatto apprezzare in tutta l’Europa. Ecco che una delle big inglesi potrebbe farsi avanti, durante la sessione estiva di calciomercato, per strappare l’attaccante al club di Lotito.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, arriva la svolta | Niente quarantena in caso di nuova positività

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa in Premier | ‘Sgarbo’ all’Inter

Calciomercato Lazio, Immobile nel mirino del Manchester United

Da quando i ‘Red Devils’ hanno perso Romelu Lukaku, finito all’Inter la scorsa estate, il vuoto lasciato dal bomber belga non è mai stato colmato. Ecco quindi che in casa Manchester United, tra i nomi cerchiati in rosso per le prossime settimane, vi sarebbe anche quello di Ciro Immobile. A confermarlo i colleghi di ‘Calciomercato.it‘ che sottolineano come il nome dell’ex Torino sia tra i preferiti dal tecnico Ole Gunnar Solksjaer.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Un gradimento reale che, tuttavia, difficilmente si trasformerà in qualcosa di concreto. La Lazio ed Immobile, legati da un accordo fino al 30 giugno 2023, avrebbero tutta l’intenzione di andare avanti insieme in un percorso di crescita che sta portando non poche soddisfazioni ai biancocelesti. “Immobile è la Lazio e la Lazio è Immobile. È un legame molto forte e penso che rimarrà per tanti anni“.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il club paga la clausola | Sfuma un obiettivo

Così Igli Tare, ds della Lazio, ha spento le presunte voci sull’addio del bomber laziale che, dunque, è destinato a restare nella Capitale per la gioia dei tifosi biancocelesti. Lo United però resta alla finestra: Immobile piace e non poco ai ‘Red Devils’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, svolta Theo Hernandez | Arriva la decisione

LEGGI ANCHE >>>Corsa Scudetto, ipotesi clamorosa | Il capitano pensa al ritiro!