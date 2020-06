La Juventus è pronta al ritorno il campo e nel frattempo continua a studiare per nuovi colpi di mercato. Pronta l’offerta per Zaniolo!

Dopo oltre tre mesi di stop a causa dell’emergenza coronavirus, è tutto pronto per la ripresa del calcio giocato. Questa sera si ripartirà ufficialmente con la gara tra Juventus e Milan, che sarà valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Nella gara di andata il risultato è stato di 1-1.

La ripresa del calcio non distoglierà l’attenzione della Juventus dal calciomercato. Sono stati mesi intensi da questo punto di vista e continueranno ad esserlo anche in futuro, visto che sono stati ormai intavolati dei discorsi che potrebbero andare avanti fino all’apertura del mercato che è prevista per settembre.

Calciomercato Juventus, il sogno è Zaniolo: idea per convincere la Roma. Demiral più soldi

I bianconeri hanno individuato in Nicolò Zaniolo il calciatore che può portare un salto di qualità importante alla squadra allenata da Maurizio Sarri. Il gioiello della Roma non sembrerebbe così incedibile ma il prezzo da pagare è sicuramente alto.

La Juventus sta studiando le giuste mosse per arrivare al calciatore classe 1999 e Fabio Paratici potrebbe pensare a una nuova mossa da attuare. I bianconeri potrebbero mettere sul piatto 35-38 milioni circa e aggiungere una contropartita. La Roma potrebbe richiedere Merih Demiral, che è attualmente valutato 28-30 milioni.

In questo caso si supererebbero i 60 milioni che servono per portare a casa Zaniolo e la Roma potrebbe avere a sua volta un difensore promettente che ha fatto molto bene quando ha giocato in questa stagione.

