Calciomercato Juventus, il club paga la clausola | Sfuma un obiettivo

La Juventus si prepara al ritorno in campo e nel frattempo studia delle mosse per il prossimo calciomercato: sfuma un obiettivo

Dopo aver vissuto una buona stagione, la Juventus è pronta a ripartire per cercare la caccia a tutti i trofei. Ogni competizione può essere ancora vinta dai bianconeri, che già questa sera si giocheranno il primo dei tre trofei attraverso la gara di ritorno con il Milan, che sancirà la prima finalista dell’edizione attuale della Coppa Italia. In Serie A, invece, si riprenderà settimana prossima e ci saranno lunghe settimane di battaglia prima di poter assegnare il titolo.

La Juventus è al primo posto ma c’è un solo punto di distacco dalla Lazio. Più defilata invece l’Inter, che dista 9 punti ma può comunque provarci perché ha una gara in meno. In Champions League, invece, si tornerà in campo ad agosto e per i bianconeri c’è da ribaltare la sconfitta rimediata a Lione per 1-0 nella gara di andata degli ottavi di finale.

Calciomercato Juventus, sfuma Salisu: il calciatore verso il Rennes

Nel frattempo Fabio Paratici sta continuando a lavorare sul mercato per provare a garantire un salto di qualità alla rosa. Nel frattempo sembrerebbe sfumato un colpo per la difesa. Mohammed Salisu, giovane calciatore del Real Valladolid, sembrerebbe a un passo dal Rennes.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, infatti, il club di Ligue 1 pagherà la clausola per assicurarsi le prestazioni del classe 1999. L’affare andrà in porto per soli 12 milioni di euro, che è il costo per pagare la clausola presente nel suo contratto.

Sfuma dunque un obiettivo per la Juventus, che sicuramente avrà in mente altre idee per rinforzare la propria difesa.