Calciomercato Juventus, Zidane ha detto sì | Colpo top!

Problemi in casa Real Madrid: la stella ha rotto con i compagni di squadra e Zidane ha dato il via libera alla cessione, Juventus alla finestra.

Lo spogliatoio del Real Madrid non è un ambiente facile: la presenza di molti grandi campioni rischia sempre di sfociare in gelosie o dinamiche autodistruttive. Negli ultimi giorni potrebbe esserci stato uno scontro fra due dei calciatori più importanti del club spagnolo: in particolare, il capitano Sergio Ramos sembra essersi particolarmente risentito con un suo compagno che adesso potrebbe lasciare Madrid. Anche Zidane avrebbe acconsentito alla partenza. Da un litigio interno alle ‘Merengues’ potrebbe essere sorta un’opportunità di mercato per la Juventus e Fabio Paratici è pronto a coglierla.

Calciomercato Juventus, Isco ‘rompe’ con il Real | Occasione per Paratici

Nel prossimo mercato, in cui le occasioni avranno un peso ancora maggiore per i club, la Juventus potrebbe averne individuata una: secondo quanto rivelato da ‘Diario Gol’, ci sarebbe stato un litigio fra Sergio Ramos ed Isco nel corso dell’allenamento del Real Madrid. Una crepa, quella fra il capitano madridista ed il trequartista spagnolo, che sembra destinata a non ricomporsi. La posizione di Isco nel club iberico, già non particolarmente solida, sembra essersi compromessa ancora di più: la cessione appare come la soluzione sempre più inevitabile. A maggior ragione dal momento che, come ribadito dalla Spagna, Zidane avrebbe dato il via libera per la cessione.

L’interessa della Juventus per Isco è di lunga data e lo spagnolo avrebbe anche l’endorsement di Cristiano Ronaldo a Torino. Lo spagnolo classe ’92, poi, potrebbe essere la soluzione ad uno dei problemi tattici che hanno messo maggiormente in difficoltà Sarri in stagione: la mancanza di un trequartista. In quel ruolo, infatti, il tecnico bianconero ha provato diversi giocatori: Dybala, Bernardeschi, Ramsey e Bentancur sono stati solamente alcuni dei tentativi di Sarri, ma nessuno lo ha convinto. Isco, invece, è un trequartista puro, capace di legare centrocampo e attacco con linee di gioco da fantasista. Da uno screzio interno al Real, la Juventus potrebbe aver trovato un colpo di mercato.

