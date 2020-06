Calciomercato Inter, Marotta fa infuriare i tifosi della Juventus | I dettagli

L’Inter continua a lavorare sul fronte mercato alla ricerca di profili importanti per rinforzare la rosa di Antonio Conte: la strategia di Marotta

Un lavoro certosino per trovare sempre giusti spunti sul fronte mercato. L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, starebbe già al lavoro da tempo per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. In caso di addio di Lautaro Martinez, la stessa società nerazzurra sarebbe alla ricerca di un top player per l’attacco.

Calciomercato Inter, piano per Morata

Da alcuni giorni circola il nome dell’ex attaccante della Juventus, ora all’Atletico Madrid, Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo sarà riscattato dai “colchoneros” dal Chelsea e così l’Inter spinge per convincerlo. Ma ci sarebbero tanti ostacoli, tra cui quello del suo esoso ingaggio che arriva fino a 10,5 milioni di euro.

Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” l’idea di Marotta sarebbe quella di avvicinarsi a questa cifra partendo da una inferiore per poi aumentarla stagione dopo stagione. Lo stesso metodo è stato già usato con Lukaku ed Eriksen. Con l’arrivo di Cavani all’Atletico Madrid, tutto potrebbe cambiare improvvisamente. Infine, il suo arrivo a Milano, sponda Inter, farebbe infuriare i tifosi della Juventus che si sarebbero traditi.

Tutto ruota anche dal possibile addio di Lautaro Martinez, accostato sempre al Barcellona.

