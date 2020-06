Calciomercato Inter, si sblocca Lautaro | Ci pensa Guardiola

Il Barcellona sembra sempre più determinato ad arrivare a Lautaro: i catalani potrebbero fare una cessione illustre per pagare l’attaccante dell’Inter.

Lautaro Martinez ha stregato totalmente la dirigenza del Barcellona: l’argentino è diventato l’obiettivo numero uno del club catalano, che sembra disposta a tutto pur di arrivare all’attaccante dell’Inter. I nerazzurri non sono rimasti soddisfatti delle contropartite tecniche offerte dai blaugrana, e continuano a ribadire che per avere Lautaro sarà necessario esercitare la clausola: 111 milioni di euro. Proprio per questo motivo, quindi, il Barcellona starebbe valutando una cessione illustre per fare cassa. La strategia di mercato dei catalani potrebbe essere quella di vendere una stella, per poi poter arrivare al ‘Toro’.

Calciomercato Inter, piano del Barcellona per Lautaro | De Jong in vendita!

La volontà del Barcellona di arrivare a Lautaro Martinez sembra essere più forte di qualsiasi altra logica di mercato e, per questo, i catalani avrebbero un piano per arrivare all’attaccante dell’Inter. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, i blaugrana potrebbero vendere addirittura Frenkie de Jong. Sul centrocampista olandese, infatti, ci sarebbe l’interesse di Pep Guardiola: il Barcellona sembra essersi dichiarato disposto alla cessione solamente in cambio di 110 milioni di euro. Una cifra con cui i catalani coprirebbero totalmente la clausola di Lautaro Martinez.

Il Barcellona, quindi, potrebbe sacrificare De Jong per arrivare all’attaccante nerazzurro. Il centrocampista olandese, poi, sarebbe sostituito con un altro grande colpo di mercato: la candidatura di Miralem Pjanic diventa sempre più autorevole. Se il Manchester City dovesse decidere di accontentare le pretese dei blaugrana per De Jong, Marotta avrebbe grandi possibilità di riuscire a vendere Lautaro a prezzo pieno. Il mercato dell’Inter potrebbe dipendere da quello di Barcellona e City.

