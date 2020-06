Non solo prospetti interessanti per il reparto offensivo, ma Conte avrebbe chiesto altri profili per i vari reparti: la strategia per la difesa

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte mercato. Mentre la formazione nerazzurra scenderà in campo sabato 13 giugno al San Paolo contro il Napoli per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, la dirigenza milanese è sempre molto attenta alle trattative.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘tradito’ | Si è offerto al Barcellona

LEGGI ANCHE >>> Coppa Italia, ecco gli arbitri | Le designazioni per Juventus-Milan e Napoli-Inter

Calciomercato Inter, Izzo il preferito di Conte

Così l’Inter dovrà anche gestire al meglio il futuro di Radja Nainggolan, di proprietà dei nerazzurri ed in prestito al Cagliari in questa stagione. Il belga tornerà a Milano visto il mancato riscatto del club sardo. Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” ci sarebbe un forte interessamento del Torino che penserebbe ad un prestito con diritto di riscatto o ad un scambio con conguaglio.

Per tutte le ultime notizie di mercato CLICCA QUI!

Il preferito di Antonio Conte resta il centrale granata, Armando Izzo, perfetto per la difesa a tre dell’allenatore leccese. L’altra idea riguarderebbe quella di Nicolas N’Koulou, altro profilo interessante per il reparto difensivo.

Il forte centrale napoletano potrebbe sbarcare finalmente a Milano dopo una corte davvero serrata da tante stagioni con l’addio di Nainggolan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio per il bomber | Inter beffata!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio in difesa | Si abbassa il prezzo!