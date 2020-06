L’Inter continua ad essere protagonista sul fronte mercato con alcune trattative per i top player: ecco la proposta con la Roma

L’Inter sta valutando diversi profili davvero importanti per il fronte offensivo, soprattutto in caso di addio di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino potrebbe lasciare il club nerazzurro al termine della stagione e così l’ad Marotta starebbe pensando ad un top player per l’attacco.

Calciomercato Inter, Dzeko nel mirino: la proposta

Così l’Inter potrebbe piombare nuovamente sull’attaccante bosniaco Edin Dzeko offrendo 10 milioni di euro più il cartellino del giovane nerazzurro Vergani. La Roma potrebbe passare all’attacco con una nuova proposta inserendo nella possibile trattativa il prospetto di Sebastiano Esposito.

Il club nerazzurro difficilmente accetterebbe l’affare per il classe 2002 in queste modalità: l’obiettivo della società sarebbe quello di cederlo o in prestito secco o al massimo a titolo definitivo con una prelazione mantenendo il controllo del cartellino. Di conseguenza la Roma, infine, non accetterebbe questa formula di trasferimento.

L’asse Roma-Milano è sempre bollente, ma al momento non ci sarebbero aperture per le varie proposte tra giallorossi e nerazzurri.

