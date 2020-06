Brutte notizie in casa Bayern Monaco: Flick dovrà fare a meno del big per il resto della stagione. I dettagli

Nonostante l’ottimo momento vissuto sul campo, il Bayern Monaco dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri per il resto dell’attuale stagione. La squadra di Flick vanta ben sette punti di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo e avrà bisogno di conquistare almeno sei punti nelle ultime quattro uscite per diventare nuovamente campione di Germania. Il titolarissimo di Flick è finito sotto i ferri: le ultime.

Bayern Monaco, Thiago Alcantara si è operato: i dettagli

Hansi Flick ha voluto rendere note in conferenza stampa le condizioni fisiche di Thiago Alcantara che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’inguine: “A causa di questo problema fisico ha avuto noie anche in altre parti del corpo, resterà fuori per le prossime tre settimane. Forse lo riavremo per la finale di coppa”.

Il centrocampista, dunque, ha terminato qui il suo percorso in campionato con il recupero per la finale di coppa che appare, comunque, complesso. Un ritorno invece quasi scontato per la ripresa della Champions, ad agosto, nella quale Thiago sarà regolarmente in campo.

