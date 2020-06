Coppa Italia, Juventus-Milan: tegola in difesa | Salta la semifinale

Domani sera riparte la Coppa Italia con la semifinale di ritorno Juventus-Milan, ai rossoneri mancherà però il centrale Mateo Musacchio.

La semifinale di ritorno Juventus-Milan sarà la prima partita in Italia post Coronavirus. Il club rossonero è chiamato a sfatare il tabù Allianz Stadium per centrare la terza finale in cinque anni, mentre alla Juventus basta un pari senza gol per approdare in finale. In casa Milan però mancherà Mateo Musacchio. Il difensore argentino non sarà infatti a disposizione di Stefano Pioli.

Juventus-Milan, Musacchio out per infortunio

Il tecnico milanista dovrà infatti rinunciare al difensore argentino. Per lui infiammazione alla caviglia sinistra e quindi forfait automatico contro i bianconeri. Per Pioli si tratta dell’ennesima assenza. All’allenatore emiliano mancheranno infatti gli squalificati Theo Hernandez, Ibrahimovic e Castillejo.

Il 30enne centrale ex Villarreal non sarà però l’unica assenza per Pioli. A disposizione non ci sarà neppure Duarte, che ha accusato un nuovo infortunio nelle scorse settimane. A fianco di Romagnoli ci sarà quindi Kjaer, mentre Gabbia sarà l’unica riserva disponibile.

