La Coppa Italia è pronta a ripartire: domani e dopodomani in campo le semifinali di ritorno, designati gli arbitri

Il calcio italiano prende di nuovo il via. Domani la Coppa Italia tornerà in campo dopo un’astinenza di tre mesi e un’attesa che continua a crescere da giorni. Domani sera alle 21 Juventus e Milan si contenderanno il primo posto per la finale del 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma dopo l’1-1 dell’andata. Sabato, invece, toccherà a Napoli e Inter dopo la vittoria degli azzurri a ‘San Siro’ per 1-0.

La Lega Serie A, intanto, ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per le Semifinali di ritorno della Coppa Italia 2019/20. Per Juventus-Milan fischietto a Orsato, Mondin e Galetto saranno gli assistenti, Massa il IV Uomo, Aureliano il Var e Vivenzi l’Avar. Napoli-Inter sarà invece arbitrata da Rocchi, con Del Giovane e Cecconi assistenti, Mariani IV Uomo, Valeri sarà il Var e Giallatini l’Avar.