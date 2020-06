Il Chelsea bussa a casa Milan per Theo Hernandez. I ‘Blues’ potrebbero mettere sul piatto Bakayoko ed Emerson per il terzino francese

Il Milan ripensa a Bakayoko per la mediana in vista della prossima stagione. Il centrocampista francese è in prestito al Monaco, ma dopo il 30 giugno rientrerà al Chelsea che non avrebbe però intenzione di confermarlo in rosa. Il giocatore classe ’95 non rientrerebbe infatti nei progetti di Lampard, a caccia di profili più tecnici per il proprio scacchiere tattico. Su Bakayoko si è così riacceso l’interesse del Milan, con il mediano che non ha mai nascosto la possibilità di un ritorno in rossonero dopo la positiva esperienza della scorsa stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, tutti pazzi per Bennacer | Nuova concorrente

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, post Donnarumma | La soluzione arriva dalla… Juve!

Calciomercato Milan, piano Chelsea per Theo Hernandez

Il 26enne centrocampista sarebbe un tassello gradito anche a Rangnick, sempre favorito per sostituire in panchina Pioli nel nuovo corso del ‘Diavolo’. Il Milan dovrebbe fare comunque uno sforzo economico sull’ingaggio di Bakayoko, fuori dal tetto ingaggi (2,5-3 milioni di euro) fissato dalla proprietà. Il Chelsea in questo scenario ha tutta l’intenzione di mettere sul mercato il giocatore e potrebbe utilizzarlo come preziosa pedina di scambio per arrivare ad alcuni obiettivi in entrata. Oltre a Donnarumma, anche Theo Hernandez è un nome che solletica l’interesse dei ‘Blues’. Lampard ha chiesto un terzino di livello sulla fascia sinistra, considerando una possibile cessione di Emerson Palmieri. Quest’ultimo piace in Italia a Juventus e Inter, che studiano un possibile assalto per riportarlo in Italia. Ma come per Bakayoko, pure Emerson può rientrare in un’operazione con il Milan per il cartellino di Theo Hernandez con buona pace di bianconeri e nerazzurri.

L’ex Real Madrid sarebbe valutato 40-45 milioni di euro dal club di Via Aldo Rossi, con il Chelsea che potrebbe pensare di mettere sul piatto il mediano francese e il nazionale italiano per cercare di strappare il via libera dal Milan. La dirigenza rossonera non vorrebbe privarsi di Theo, ma una proposta del genere farebbe comunque riflettere Elliott e Gazidis.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, agente Hernandez: “Vedremo cosa accadrà”

G.M.