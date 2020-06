Il Milan vuole ripartire e si prepara a vivere un mercato da protagonista, ma occhio alle uscite. Cessione a un passo!

Non è stata una grande stagione fin qui per il Milan, che ha subito perso di vista l’obiettivo Champions League a causa dei troppi passi falsi commessi a inizio stagione. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha ridato entusiasmo e nel 2020 sono arrivati buoni risultati, ma non bastano comunque per recuperare il distacco dalle prime quattro in classifica.

L’Atalanta ha un distacco di ormai 12 punti con una gara in più da giocare e anche con il ritorno in campo i rossoneri non potranno ambire alla qualificazione nella massima competizione europea. L’unico obiettivo che resta in campionato è quello riguardante l’Europa League, mentre si proverà a fare bene in Coppa Italia: domani ci sarà la semifinale di ritorno con la Juventus.

Calciomercato Milan, addio Hernandez: il PSG prepara l’assalto

La dirigenza rossonera si prepara per il nuovo calciomercato e vuole effettuare rinforzi importanti per provare a fare un salto di qualità. Prima però bisogna considerare l’assalto delle big verso quei calciatori che hanno impressionato più di tutti in questa annata.

Il calciatore più importante della rosa del Milan è probabilmente Theo Hernandez, che con le sue ottime prestazioni ha trascinato i rossoneri ed ora è seguito dalle big di Europa. Il PSG sembrerebbe il club più interessato e sarebbe pronto all’assalto. Secondo quanto riportato da ‘Ondacero’, le parti sarebbero già in contatto e il francese sarebbe molto vicino.

Hernandez dunque potrebbe essere il primo colpo della nuova stagione dei campioni di Ligue 1.

